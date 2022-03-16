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У РФ порушили перші кримінальні справи за правду про війну в Україні

Середа, 16 березня 2022, 17:15

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти Вероніки Білоцерківської за публікацію в Інстаграмі посту, що стосується війни з Україною.

Джерело: СК Росії.

Деталі: за даними слідства, у березні 2022 року Білоцерківська опублікувала низку записів, де "під виглядом достовірних повідомлень містилися свідомо неправдиві відомості про використання Збройних сил РФ для знищення міст та цивільного населення України, у тому числі дітей, у ході проведення спеціальної військової операції на території вказаної держави".

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У СК вважають, що своїми публікаціями Вероніка дискредитувала органи держвлади та Збройні сили Росії.

У її діях нібито вбачаються ознаки злочину, передбаченого п. "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (публічне поширення за мотивами політичної ненависті або ворожнечі під виглядом достовірних повідомлень свідомо неправдивої інформації про дії Збройних сил Російської Федерації).

За наявною у СК інформації, Білоцерківська перебуває поза межами РФ, у зв'язку з цим вирішується питання про оголошення в міжнародний розшук.

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Також подібні кримінальні справи порушено стосовно двох мешканців Томської області. За клопотанням слідчого суд обрав щодо підозрюваних запобіжний захід у вигляді заборони певних дій.

Що передувало: Стаття Кримінального кодексу, яка встановлює відповідальність "за публічне поширення хибної інформації про дії Збройних сил РФ", є новою в російському законодавстві.

Вона була введена в дію Федеральним законом від 4 березня 2022 року, і її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Що важливо: Російські окупаційні війська справді обстрілюють мирних жителів в Україні. Зокрема, 16 березня вони завдали удару по автоколоні з біженцями, що прямували з Маріуполя. Повідомляється про 5 поранених, серед них дитина у тяжкому стані.

Теми: цензураРосіякримінал
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