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В РФ возбудили первые уголовные дела за правду о войне в Украине

Среда, 16 марта 2022, 17:15

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской за публикацию в Инстаграме поста, касающегося войны с Украиной.

Источник: СК России.

Детали: по данным следствия, в марте 2022 года Белоцерковская опубликовала ряд записей, где "под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства".

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В СК считают, что своими публикациями Вероника дискредитировала органы госвласти и Вооруженные силы России.

В ее действиях якобы усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил Российской Федерации).

По имеющейся у СК информации, Белоцерковская находится вне пределов РФ, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.

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Также подобные уголовные дела возбуждены в отношении двух жителей Томской области. По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Что предшествовало: Статья Уголовного кодекса, устанавливающая ответственность за публичное распространение ложной информации о действиях Вооруженных cил РФ, является новой в российском законодательстве. 

Она была введена в действие Федеральным законом от 4 марта 2022 года, и ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

Что важно: Российские оккупационные войска действительно обстреливают мирных жителей в Украине. В частности, 16 марта они нанесли удар по автоколонне с беженцами, направлявшимися из Мариуполя. Сообщается о 5 раненых, среди них ребенок в тяжелом состоянии.

Темы: цензураРосcиякриминал
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