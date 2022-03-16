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У Росії бюджетників зганяють на мітинги на підтримку Путіна та війни – росЗМІ

Катерина ТищенкоСереда, 16 березня 2022, 18:26
Путін на мітингу в Москві 2018 року, фото Getty Images

По всій Росії бюджетників у наказовому порядку виганяють на мітинги 18 березня на підтримку президента країни Володимира Путіна та війни в Україні.

Джерело: Медуза з посиланням на телеграм-канал "Можем объяснить"

Деталі: Повідомляється, що мітинги у п'ятницю пройдуть по всій країні на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні.

Читачі каналу "Можем объяснить" розповіли, як їхнє начальство вимагає прийти та постояти в масовці.

В одній із шкіл П'ятигорська вчителям розіслали повідомлення, згідно з яким усім у суворому порядку потрібно прийти на мітинг 18 числа, повідомила підписниця каналу.

"Колеги! 18 березня о 13 годині на площі біля Будинку Адміністрації відбудеться мітинг Росія, Крим, Донецьк, присутність усіх обов'язкова. Списки з П.І. співробітників та викладачів передані главі міста. Звільняю лише Б., у неї двоє маленьких дітей. Повідомляю вам заздалегідь. Відсутності не повинно бути, акція пройде швидко. Прошу поставитися з НЕОБХІДНИМ РОЗУМІННЯМ, потрібна наша громадянська позиція", - йдеться у повідомленні.

Подібну історію надіслали читачі з Москви, де від співробітників соціальних установ вимагають прийти на мітинг у Лужниках. Вони отримали таке повідомлення: "У п'ятницю йдемо до Лужників, на захід Крим-наш, йдуть усі! Час я повідомлю пізніше! Прошу це не обговорювати, я також іду з вами!".

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В Уфі людей збирають на площу Салавата Юлаєва. Обіцяють, що виступатимуть "такі знаменитості, як "Елвін Грей" та поп-рок колектив "Город 312". Від однієї з фірм просять надіслати списки працівників у табличній формі.

А телеграм-канал "Закрой за мной Тверь" опублікував документ від регіонального міністерства освіти. У ньому відомство просить "забезпечити участь в акції максимальної кількості студентів та працівників освітніх організацій".

Що передувало: 15 березня російське "РБК" повідомило, що Кремль доручив регіональній владі опрацювати організацію публічних акцій на підтримку російської армії та війни РФ з Україною.

Теми: РосіяакціївійнаПутін
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