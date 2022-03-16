В России бюджетников сгоняют на митинги в поддержку Путина и войны – росСМИ

Путин на митинге в Москве 2018 года, фото Getty Images

По всей России бюджетников в приказном порядке сгоняют на митинги 18 марта в поддержку президента страны Владимира Путина и войны в Украине.

Источник: Медуза со ссылкой на телеграм-канал "Можем объяснить", Коммерсантъ

Детали: Сообщается, что митинги в пятницу пройдут по всей стране в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине.

Читатели канала "Можем объяснить" рассказали, как их начальство требует прийти и постоять в массовке.

В одной из школ Пятигорска учителям разослали сообщение, согласно которому всем в строгом порядке нужно прийти на митинг 18 числа, сообщила подписчица канала.

"Коллеги! 18 марта в 13 часов на площади у Дома Администрации состоится митинг Россия, Крым, Донецк, присутствие всех строго обязательно. Списки с Ф.И сотрудников и преподавателей переданы главе города. Освобождаю только Б., у неё двое маленьких детей. Сообщаю вам заранее. Отсутствия быть не должно, акция пройдёт быстро. Прошу отнестись с ДОЛЖНЫМ ПОНИМАНИЕМ, необходима наша гражданская позиция", - говорится в сообщении.

Аналогичную историю прислали читатели из Москвы, где от сотрудников социальных учреждений требуют прийти на митинг в Лужниках. Они получили такое сообщение: "В пятницу идем в Лужники, на мероприятие Крым-наш, идут все! Время я сообщу позже! Прошу это не обсуждать, я тоже иду с вами!".

В Уфе людей собирают на площадь Салавата Юлаева. Обещают, что выступят "такие знаменитости, как "Элвин Грей" и поп-рок коллектив "Город 312". От одной из фирм просят прислать списки сотрудников в табличной форме.

А телеграм-канал "Закрой за мной Тверь" опубликовал документ от регионального министерства образования. В нем ведомство просит "обеспечить участие в Акции максимального количества студентов и работников образовательных организаций".

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что 18 марта в российских регионах пройдут митинги-концерты, участники которых также выступят в поддержку марионеточных режимов Донбасса и российской армии, проводящей войну Украине.

Празднование пройдет под тремя общими лозунгами: "Za Мир", "Za Россию" и "Za президента". По словам источников "Ъ", окончательно план мероприятий еще не утвержден, но наиболее вероятный вариант предполагает "консенсусный сценарий", при котором в главном митинге, как и в марте 2014 года, примут участие лидеры всех парламентских партий.

Что предшествовало: 15 марта российское "РБК" сообщило, что Кремль поручил региональным властям проработать организацию публичных акций в поддержку российской армии и войны РФ с Украиной.