Ніколи не забуду напис на паркані "не*#й шастать – окупанти по телефону

Українські спецслужби вкотре перехопили розмову російського військового по телефону з близькими в Росії, в якій він визнає, що йому буде соромно за участь у війні.

Джерело: telegram-канал очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма

Пряма мова окупанта: "Напис "не*#й шастати" ніколи не забуду.

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Ми коли заїхали в Україну, скрізь на парканах – ну, не скрізь, але трапляється – де проходили якісь бойові дії, де проходила наша армія, коротше, написи там, бл*, "російські окупанти, йдіть геть! Ми вас не звали, ми на вас не чекали", там "російські загарбники", "Путін – х*#ло".

На одній зупинці, якось сидить людина, ну очевидно, мертва людина, а зверху напис - "не*#й шастать". Я ось це, блін, не забуду!

Знаєш, я не відчуваю, як ось там, наші прадіди, коли вони воювали у Великій Вітчизняній, що вони праве діло чинили... Я взагалі... Ніхто з нас пишатися цим не буде!"

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Деталі: Ймовірно, російський солдат розмовляє з дівчиною чи дружиною у Росії.

Окупант зізнається, що в російської армії великі втрати в ході бойових дій: як вбитими, і важкопораненими. Він перераховує коротко імена військовослужбовців його частини, які загинули або отримали поранення.

За його словами, на початку війни поля в Україні були чисті, а після бойових дій все покрито підбитою технікою та трупами солдатів, усі будинки та магазини зруйновані, а на всіх дорогах розбиті ями від бойових дій.

Він розповів, що у селах по них стріляють звичайні мирні жителі. Він каже, що, очевидно, українці ненавидять російських окупантів. При цьому він стверджує, що ні солдати, ні керівництво військ не аналізують ситуацію з огляду на те, як розгортаються події з опором цивільного населення в тилу.

Віталій Кім не надав додаткових деталей стосовно того, яка українська спецслужба перехопила розмову окупантів та в якій місцевості й коли.

Що було раніше: Служба безпеки оприлюднила 16 березня перехоплену розмову російського окупанта з дружиною. Поки він скаржився, що в них немає ні води, ні їжі, ні палива для техніки, вона нарікала йому, що "в них теж все погано", бо нема кока-коли й західних брендів одягу.