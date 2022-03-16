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Никогда не забуду надпись на заборе "не*#й шастать" – оккупанты по телефону

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 17:38
Никогда не забуду надпись на заборе не*#й шастать – оккупанты по телефону
Убитые русские оккупанты на улицах Ирпеня. Фото: getty images

Украинские спецслужбы в очередной раз перехватили разговор российского военного по телефону со своими близкими, в котором он признает, что ему будет стыдно за свое участие в войне.

Источник: telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима

Прямая речь оккупанта: "Надпись "не*#й шастать" никогда не забуду.

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Мы когда заехали в Украину, везде на заборах – ну, не везде, но попадается – где проходили какие-то боевые действия, где проходила наша армия, короче, надписи там, бл*, "русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали, мы вас не ждали", там "русские захватчики", "Путин – х*#ло".

На одной остановке, как-то сидящий человек, ну видно, мёртвый человек, а сверху надпись – "не*#й шастать". Я вот это, блин, не забуду! 

Знаешь, я не чувствую, как вот там, наши прадеды, бл*ть, когда они воевали в Великой Отечественной, что они правое дело делают… Я вообще… Никто из нас гордится этим не будет!"

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Детали: Вероятно, русский солдат разговаривает с девушкой или женой в России.

Оккупант признается, что в русской армии большие потери: как убитых, так и тяжелых. Он перечисляет вкратце имена военнослужащих его части, которые погибли или получили ранение. начале войны поля в Украине были чистые, а после боевых действий все покрыто подбитой техникой и трупами солдат, все дома и магазины разрушены, на всех дорогах разбиты ямы от боевых действий.

Он рассказал, что в селах по них стреляют обычные мирные жители. Он говорит, что, очевидно, украинцы ненавидят русских оккупантов. При этом, он утверждает, что ни сами солдаты, ни руководство войск не анализирует сложившуюся ситуацию с учетом сопротивления простыми украинцами в тылу.

Виталий Ким не предоставил дополнительных деталей относительно того, какая украинская спецслужба перехватила разговор оккупантов, в какой местности и когда.

Что было раньше: Служба безопасности обнародовала 16 марта перехваченный разговор российского оккупанта с супругой. Пока он жаловался, что у них нет ни воды, ни еды, ни топлива для техники, она сетовала ему на то, что "у них тоже все плохо", ведь нет кока-колы и западных брендов одежды.

Темы: Росcиявойнаоккупацияразведка
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