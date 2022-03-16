Російські війська знову обстріляли Київ: влучили в приватні будинки

Внаслідок обстрілу Києва у середу ввечері снаряди влучили в кілька приватних будинків у Подільському районі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі".

Реклама:

Деталі: Кличко повідомив, що загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На даний момент постраждалих не виявили.

Пошкоджено також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.