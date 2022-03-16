Російські війська знову обстріляли Київ: влучили в приватні будинки
Середа, 16 березня 2022, 19:21
Внаслідок обстрілу Києва у середу ввечері снаряди влучили в кілька приватних будинків у Подільському районі.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Дослівно: "Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі".
Деталі: Кличко повідомив, що загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На даний момент постраждалих не виявили.
Пошкоджено також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.
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