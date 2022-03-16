Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома

В результате обстрела Киева в среду вечером снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе".

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Детали: Кличко сообщил, что возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. В настоящее время пострадавших не обнаружили.

Поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.