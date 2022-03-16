Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома
Среда, 16 марта 2022, 19:21
В результате обстрела Киева в среду вечером снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Дословно: "Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе".
Детали: Кличко сообщил, что возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. В настоящее время пострадавших не обнаружили.
Поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.
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