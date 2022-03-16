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ЄСПЛ призупинив розгляд усіх скарг проти Росії

Середа, 16 березня 2022, 19:28

Європейський суд з прав людини ухвалив призупинити розгляд усіх скарг проти Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві ЄСПЛ, пише "Європейська правда".

"Відповідно до постанови Комітету міністрів про те, що Російська Федерація перестає бути членом Ради Європи з 16 березня 2022 року, Суд прийняв рішення призупинити розгляд усіх заяв проти Російської Федерації до розгляду ним правових наслідків цієї постанови для роботи Суду", - йдеться у заяві.

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16 березня Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації.

Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи попри спроби Москви уникнути покарання ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.

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Перед цим  Росія, зрозумівши неуникність свого виключення, сама подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід

Детальніше про це читайте у статті РФ витирають з карти Європи: що змінить для України історичне рішення ПАРЄ.

Теми: ЄСПЛРосія
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