ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России

Европейский суд по правам человека постановил приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении ЕСПЧ, пишет "Европейская правда".

"В соответствии с постановлением Комитета Министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, Суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления для работы Суда", - говорится в заявлении.

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16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.

Ранее в Совете Европы подчеркнули, что своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ преимущества самой современной системы защиты прав человека в мире, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека и огромную систему конвенций.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

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Перед этим Россия, поняв неизбежность своего исключения, сама подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

Подробнее об этом читайте в статье - РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ.