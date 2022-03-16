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Резніков звернувся до росіян, які раптово "прозріли": потрібне діяльне каяття

Катерина ТищенкоСереда, 16 березня 2022, 21:23
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков порадив росіянам, які зараз раптово "прозріли" і виступають проти війни, виходити на протести.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Також звертаюся до тих громадян Росії, особливо – до публічних осіб, які раптово "прозріли".

Вам не хочеться асоціюватися з людожерським режимом, який вас влаштовував, але зараз зірвався з ланцюга. Розумію. Проте сьогодні рівно 8 років з моменту військового злочину – імітації "референдуму" - який Кремль учинив у Криму".

""Прозріння" недостатньо. Якщо хочете пом'якшити свою провину, потрібне діяльне каяття... Активний опір військовій авантюрі, і не постами з турецького або ізраїльського готелю, а на вулицях російських міст – спосіб змінити своє місце в списку військових злочинців. Не імітуйте. Дійте".

Деталі: Міністр також звернувся до мешканців ОРДЛО та Криму з Севастополем.

Він зазначив, що Україна продовжує вважати їх своїми громадянами і запевнив, що "тим, хто не став колаборантом і не вчинив злочинів, нічого не загрожує".

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"Якщо зараз вас насильно мобілізують до російського війська – робіть усе, щоб не потрапити на фронт. Тікайте, ховайтеся. Якщо ж цього не вдалося уникнути, шукайте спосіб негайно перейти на бік української армії", - порадив він.

Тим, хто зрадив присязі у 2014 році і кого Росія направляє у найбільш небезпечні точки, Резніков також радить тікати або здаватися в полон.

"Якщо здастеся у полон разом з технікою, надасте важливу інформацію чи допоможете захопити російських офіцерів – це буде враховано під час притягнення вас до відповідальності як суттєва пом’якшуюча обставина. Збережете життя, відбудете покарання, отримаєте шанс почати все спочатку в мирі. Тільки не зволікайте", - зазначив міністр.

Він повідомив, що українські захисники і захисниці все частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту – від Київщини і Миколаївщини до Луганщини.

"У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі. Ця кількість щодня зростатиме", - наголосив він.

"Ми домовилися не повідомляти про конкретні результати. Хочу лише сказати – позитивні новини є. Першим їх дізнається ворог – на фронті від наших військових", - підкреслив Резніков.

Теми: РезніковРосіявійнаакції
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