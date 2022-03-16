Резников обратился к врезапно "прозревшим" россиянам: необходимо деятельное раскаяние

Министр обороны Алексей Резников посоветовал россиянам, которые сейчас внезапно "прозрели" и выступают против войны, выходить на протесты.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Также обращаюсь к тем гражданам России, особенно – к публичным лицам, которые внезапно "прозрели".

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Вам не хочется ассоциироваться с людоедским режимом, который вас устраивал, но сейчас сорвался с цепи. Понимаю. Однако, сегодня ровно 8 лет с момента военного преступления – имитации "референдума" – которое Кремль учинил в Крыму".

""Прозрений" недостаточно. Если хотите смягчить свою вину, необходимо деятельное раскаяние... Активное сопротивление военной авантюре, и не постами из турецкого или израильского отеля, а на улицах российских городов – вот способ изменить свое место в списке военных преступников. Не имитируйте. Действуйте".

Детали: Министр также обратился к жителям ОРДЛО и Крыма с Севастополем.

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Он отметил, что Украина продолжает считать их своими гражданами и заверил, что "тем, кто не стал коллаборантом и не совершил преступлений, ничего не угрожает".

"Если сейчас вас насильственно мобилизуют в российские войска – делайте все, чтобы не попасть на фронт. Бегите, прячьтесь. Если же этого не удалось избежать, ищите способ немедленно перейти на сторону украинской армии", – посоветовал он.

Тем, кто предал присягу в 2014 году и кого Россия направляет в наиболее опасные точки, Резников также советует бежать или сдаваться в плен.

"Если сдадитесь в плен вместе с техникой, предоставите важную информацию или поможете захватить российских офицеров – это будет учтено при привлечении вас к ответственности как существенное смягчающее обстоятельство. Сохраните жизнь, отбудете наказание, получите шанс начать все сначала в мире. Только не медлите", - отметил министр.

Он сообщил, что украинские защитники и защитницы все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта – от Киевской и Николаевской до Луганской областей.

"В более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это количество будет ежедневно расти", - подчеркнул он.

"Мы договорились не сообщать о конкретных результатах. Хочу только сказать – положительные новости есть. Первым их узнает враг – на фронте от наших военных", - подчеркнул Резников.