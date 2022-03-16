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ООН фіксує 726 загиблих мирних мешканців через війну в Україні

Денис КарловськийСереда, 16 березня 2022, 20:45
ООН фіксує 726 загиблих мирних мешканців через війну в Україні
Загиблий мешканець Маріуполя лежить на вулиці міста. Фото: Євгеній Малолєтка, АР

Станом на 15 березня в Організації Об’єднаних Націй зафіксували 726 загиблих і 1174 поранених мирних українців унаслідок бойових дій.

Джерело: управління Верховного комісара ООН з прав людини

Деталі: В ООН вказують, що серед 726 загиблих:

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  • 141 чоловік;
  • 104 жінки;
  • 7 неповнолітніх дівчат;
  • 13 неповнолітніх хлопчиків;
  • 429 дорослих громадян, чию стать не встановили;
  • 32 дітей, чию стать не встановили.

Водночас, в управлінні Верховного комісара зазначають, що кількість жертв може бути суттєво більшою, особливо серед мешканців територій, контрольованих українським урядом. Ідеться про території, де тривають активні наземні бойові дії, зокрема місто Ізюм на Харківщині, Волноваха та Маріуполь на Донеччині.

Там пояснили, що інформацію про сотні загиблих у цих містах наразі додатково перевіряють і наразі не включають у вищезгадану статистику.

У пресслужбі додали, що більшість смертей і поранень серед цивільного населення були спричинені вибухами боєприпасів з ширким радіусом ураження, зокрема внаслідок обстрілів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіаційних та ракетних ударів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • За даними міської влади Маріуполя, станом на 15 березня в місті загинуло близько 20 тисяч мирних мешканців.
  • Офіс генерального прокурора стверджує, що в Україні з 24 лютого внаслідок бойових дій російських окупантів загинуло 103 дитини, 113 поранено.
  • 13 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов дорікнув ООН і сказав, що навряд чи вона існуватиме в теперішньому вигляді після закінчення російсько-української війни. На його думку, організація не спроможна захистити Україну як країну-засновницю ООН від збройної агресії іншої держави-члена Ради безпеки ООН.

Теми: ООНдітивійнаРосія
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