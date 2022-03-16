Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН фиксирует более 726 погибших мирных жителей из-за войны в Украине

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 21:45

По состоянию на 15 марта в Организации Объединенных Наций зафиксировали 726 погибших и 1174 раненых мирных украинцев в результате боевых действий.

Источник: управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Детали: В ООН указывают, что среди 726 погибших:

  • 141 мужчина;
  • 104 женщины;
  • 7 несовершеннолетних девочки;
  • 13 несовершеннолетних мальчиков;
  • 429 взрослых граждан, чей пол не установили;
  • 32 детей, чей пол не установили.

В то же время, в управлении Верховного комиссара отмечают, что количество жертв может быть существенно больше, особенно среди жителей территорий, контролируемых украинским правительством. Речь идет о территориях, где продолжаются активные наземные боевые действия, в частности, город Изюм в Харьковской области, Волноваха и Мариуполь В Донецкой области.

В публикации объяснили, что информацию о сотнях погибших в этих городах пока дополнительно проверяют и не включают в вышеупомянутую статистику.

В пресс-службе добавили, что большинство смертей и ранений среди гражданского населения были вызваны взрывами боеприпасов с широким радиусом поражения, в частности в результате обстрелов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиационных и ракетных ударов.

Предыстория:

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

  • По данным городских властей Мариуполя, по состоянию на 15 марта в городе погибло около 20 тысяч мирных жителей.
  • Офис генерального прокурора утверждает, что в Украине с 24 февраля в результате боевых действий российских оккупантов погибли 103 ребенка, 113 ранены.
  • 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов упрекнул ООН и сказал, что вряд ли она будет существовать в нынешнем виде после окончания российско-украинской войны. По его мнению, организация не может защитить Украину как страну-учредительницу ООН от вооруженной агрессии другого государства-члена Совета безопасности ООН.

Темы: ООНдетивойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Надо не дать врагу перейти реку Ирпень и пойти на Киев – руководитель ОВА

Прижатый к стене Путин применяет агрессивную тактику – Байден

Греческий дипломат о Мариуполе: То, что я видел, надеюсь, никто никогда не увидит

дополненоЗеленский: Без встречи с Путиным непонятно, на что готова Россия

Яхта Абрамовича сбежала от санкций в Бодрум: ее блокировали украинские яхтсмены

обновлено от 18:01УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн ​​долларов

Все новости...
ООН
Зеленский: игнорирование приказа Суда ООН приведет РФ к еще большей изоляции
Международный суд ООН приказал России остановить войну против Украины
Каждую секунду один украинский ребенок становится беженцем — данные ЮНИСЕФ
Последние новости
05:04
Мэр Борисполя призвал гражданское население уехать из города
04:35
ГСЧС: Более 4 тысяч жилых домов в Украине потерпели разрушения
04:06
Нафтогаз: Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это возможно
03:55
Надо не дать врагу перейти реку Ирпень и пойти на Киев – руководитель ОВА
03:02
Топ-чиновники Франции и США: Нужно дальше давить на Россию санкциями
02:57
График эвакуационных поездов на 22 марта
02:12
Прижатый к стене Путин применяет агрессивную тактику – Байден
01:43
Война против Украины будет стоить РФ больше, чем дефолт 1998 года
01:25
США уже начали отправку новой партии оружия в Украину
01:15
Тандем на дно РФ и Белоруссии, хромающее эмбарго: итоги экономики 21 марта
Все новости...