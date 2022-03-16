ООН фиксирует более 726 погибших мирных жителей из-за войны в Украине
По состоянию на 15 марта в Организации Объединенных Наций зафиксировали 726 погибших и 1174 раненых мирных украинцев в результате боевых действий.
Источник: управление Верховного комиссара ООН по правам человека
Детали: В ООН указывают, что среди 726 погибших:
- 141 мужчина;
- 104 женщины;
- 7 несовершеннолетних девочки;
- 13 несовершеннолетних мальчиков;
- 429 взрослых граждан, чей пол не установили;
- 32 детей, чей пол не установили.
В то же время, в управлении Верховного комиссара отмечают, что количество жертв может быть существенно больше, особенно среди жителей территорий, контролируемых украинским правительством. Речь идет о территориях, где продолжаются активные наземные боевые действия, в частности, город Изюм в Харьковской области, Волноваха и Мариуполь В Донецкой области.
В публикации объяснили, что информацию о сотнях погибших в этих городах пока дополнительно проверяют и не включают в вышеупомянутую статистику.
В пресс-службе добавили, что большинство смертей и ранений среди гражданского населения были вызваны взрывами боеприпасов с широким радиусом поражения, в частности в результате обстрелов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиационных и ракетных ударов.
Предыстория:
- По данным городских властей Мариуполя, по состоянию на 15 марта в городе погибло около 20 тысяч мирных жителей.
- Офис генерального прокурора утверждает, что в Украине с 24 февраля в результате боевых действий российских оккупантов погибли 103 ребенка, 113 ранены.
- 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов упрекнул ООН и сказал, что вряд ли она будет существовать в нынешнем виде после окончания российско-украинской войны. По его мнению, организация не может защитить Украину как страну-учредительницу ООН от вооруженной агрессии другого государства-члена Совета безопасности ООН.