ООН фиксирует более 726 погибших мирных жителей из-за войны в Украине

По состоянию на 15 марта в Организации Объединенных Наций зафиксировали 726 погибших и 1174 раненых мирных украинцев в результате боевых действий.

Источник: управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Детали: В ООН указывают, что среди 726 погибших:

141 мужчина;

104 женщины;

7 несовершеннолетних девочки;

13 несовершеннолетних мальчиков;

429 взрослых граждан, чей пол не установили;

32 детей, чей пол не установили.

В то же время, в управлении Верховного комиссара отмечают, что количество жертв может быть существенно больше, особенно среди жителей территорий, контролируемых украинским правительством. Речь идет о территориях, где продолжаются активные наземные боевые действия, в частности, город Изюм в Харьковской области, Волноваха и Мариуполь В Донецкой области.

В публикации объяснили, что информацию о сотнях погибших в этих городах пока дополнительно проверяют и не включают в вышеупомянутую статистику.

В пресс-службе добавили, что большинство смертей и ранений среди гражданского населения были вызваны взрывами боеприпасов с широким радиусом поражения, в частности в результате обстрелов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиационных и ракетных ударов.

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