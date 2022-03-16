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ООН фиксирует более 726 погибших мирных жителей из-за войны в Украине

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 20:45
ООН фиксирует более 726 погибших мирных жителей из-за войны в Украине

По состоянию на 15 марта в Организации Объединенных Наций зафиксировали 726 погибших и 1174 раненых мирных украинцев в результате боевых действий.

Источник: управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Детали: В ООН указывают, что среди 726 погибших:

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  • 141 мужчина;
  • 104 женщины;
  • 7 несовершеннолетних девочки;
  • 13 несовершеннолетних мальчиков;
  • 429 взрослых граждан, чей пол не установили;
  • 32 детей, чей пол не установили.

В то же время, в управлении Верховного комиссара отмечают, что количество жертв может быть существенно больше, особенно среди жителей территорий, контролируемых украинским правительством. Речь идет о территориях, где продолжаются активные наземные боевые действия, в частности, город Изюм в Харьковской области, Волноваха и Мариуполь В Донецкой области.

В публикации объяснили, что информацию о сотнях погибших в этих городах пока дополнительно проверяют и не включают в вышеупомянутую статистику.

В пресс-службе добавили, что большинство смертей и ранений среди гражданского населения были вызваны взрывами боеприпасов с широким радиусом поражения, в частности в результате обстрелов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиационных и ракетных ударов.

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Предыстория:

  • По данным городских властей Мариуполя, по состоянию на 15 марта в городе погибло около 20 тысяч мирных жителей.
  • Офис генерального прокурора утверждает, что в Украине с 24 февраля в результате боевых действий российских оккупантов погибли 103 ребенка, 113 ранены.
  • 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов упрекнул ООН и сказал, что вряд ли она будет существовать в нынешнем виде после окончания российско-украинской войны. По его мнению, организация не может защитить Украину как страну-учредительницу ООН от вооруженной агрессии другого государства-члена Совета безопасности ООН.

Темы: ООНдетивойнаРосcия
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