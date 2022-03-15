Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що загальна ситуація у місті катастрофічна, за його словами, кількість жертв російських обстрілів може наближатися до 20 тисяч.

Джерело: Андрющенко в ефірі "Настоящее время"

Пряма мова: "Щодо загиблих мирних мешканців у нас є дані, які не відповідають дійсності, тому що вони отримані від поліції, погоджені з медустановами. Це мала жменька людей, про яких ми знаємо. На вчора це було 1800 з невеликих людей.

Ще чотири дні тому ми говорили про "оптимістичний" сценарій – близько 10 тисяч жертв на сьогодні. Але зі збільшеною інтенсивністю і з тією жорстокістю, яка зросла в рази, ми можемо говорити про те, що якщо зараз завершиться блокада і ми зможемо розпочати хоча б пошук цих людей, то вже зараз кількість жертв наближається до 20 тисяч.

Але якщо цього не відбудеться найближчими днями, то ця кількість наблизиться до 350 тисяч – усі ті, хто не встиг виїхати.

Ховають, хто де, когось – у дворах, на вулицях. Через інтенсивність обстрілу люди не можуть вийти на вулицю навіть поховати близьких. Муніципальні служби не працюють, цвинтар – на території, що контролюється російською армією. Смерть - вона скрізь, її видно".

Деталі: За його словами, люди, які вибралися з міста раніше узгодженим маршрутом на приватних авто, виїжджають на свій страх і ризик, адже немає гарантій з боку російської армії.

Проте біля Бердянська росіяни блокують близько 35 автобусів, дев'ять фур із їжею, водою, медикаментами для маріупольців.

Андрющенко також сказав, що у місті продовжуються бомбардування.

За його словами, на момент початку блокади у місті було близько 350 тисяч мешканців.

Пряма мова: "Люди в місті живуть у підвалах, укриттях, вони всі переповнені, безумовно. Умови нелюдські. Без їжі, без води, без світла, без тепла. Розібрали ми системи опалення та теплотраси – зливають воду, щоб пити.

Останнє джерело води зупинилося кілька днів тому. Централізоване розвезення води стало неможливим через постійні обстріли і бомбардування. Їжа - був один працюючий магазин, де були більш-менш запаси, він був прицільно знищений позавчора".

Деталі: Він додав, що вже 80% житлового фонду у місті непридатні для житла, з них щонайменше 80% неможливо буде відновити.

Пряма мова: "У Маріуполя особлива роль була останні вісім років - це останнє найбільше місто в Донецькій області, яке не прийняло ці бананові республіки і не прийняло російську окупацію. І вісім років демонструвало, що таке місто на лінії розмежування - за 10 км від лінії фронту, як воно може відродитися і стати європейським містом, і зараз хочуть показати, що буде, якщо хтось не сприймає "рускій мір" і його умови.

Все говорить про те, що людей замкнули свідомо у місті та знищують".

Доповнення: пізніше міська рада Маріуполя вийшла із офіціним закликом бути обреденим із оцінкою кількості смертей.

Дослівно: "Офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року складає приблизно 2357 загиблих маріупольців".

Що було раніше: Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко раніше повідомив про початок роботи гуманітарного коридора з міста.

У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Окупанти тримають у полоні фактично усе місто і не допускать гумдопомогу та не допускають евакуації.

Міська рада повідомила 13 березня, що у Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2187 містян.