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Зниклий у Каховці журналіст потребує невідкладної меддопомоги – дружина

Катерина ТищенкоСереда, 16 березня 2022, 20:46
Зниклий у Каховці журналіст потребує невідкладної меддопомоги – дружина
Олег Батурін, фото НСЖУ

Журналіст Олег Батурін, який зник 12 березня у Каховці на Херсонщині, потребує невідкладного лікування очей.

Джерело: дружина журналіста Наталія Батуріна у коментарі Національній спілці журналістів

Пряма мова: "У Олега захворювання очей, він майже сліпий, без лінз нічого не бачить. Чоловік має на ніч знімати лінзи, крапати краплі. Інакше очі будуть червоні, пектимуть. Олег вийшов, нічого з собою для догляду за очима, контейнера для лінз чи ліків, не має… Мій телефон він знає напам’ять. Якщо йому дадуть змогу зателефонувати, то чоловік точно вийшов би одразу на зв’язок".

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Деталі: Наразі жодної нової інформації про зниклого журналіста дружина не має.

Що передувало: 12 березня близько 16.00 у Каховці після дзвінка знайомого журналіст пішов на зустріч, залишивши телефон і документи вдома. Він обіцяв повернутися за 20 хвилин, але не повернувся.

За місцевими даними, близько 16:50 біля автостанції Каховки були помічені російські військові, автомобіль, маркований Z. Сусіднє місто Нова Каховка окуповано російськими військами, які намагаються встановити там підконтрольну Росії військово-цивільну адміністрацію.

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Теми: ЗМІХерсонська область
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