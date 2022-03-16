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Зниклий у Каховці журналіст потребує невідкладної меддопомоги – дружина

Катерина ТищенкоСереда, 16 березня 2022, 21:46
Олег Батурін, фото НСЖУ

Журналіст Олег Батурін, який зник 12 березня у Каховці на Херсонщині, потребує невідкладного лікування очей.

Джерело: дружина журналіста Наталія Батуріна у коментарі Національній спілці журналістів

Пряма мова: "У Олега захворювання очей, він майже сліпий, без лінз нічого не бачить. Чоловік має на ніч знімати лінзи, крапати краплі. Інакше очі будуть червоні, пектимуть. Олег вийшов, нічого з собою для догляду за очима, контейнера для лінз чи ліків, не має… Мій телефон він знає напам’ять. Якщо йому дадуть змогу зателефонувати, то чоловік точно вийшов би одразу на зв’язок".

Деталі: Наразі жодної нової інформації про зниклого журналіста дружина не має.

Що передувало: 12 березня близько 16.00 у Каховці після дзвінка знайомого журналіст пішов на зустріч, залишивши телефон і документи вдома. Він обіцяв повернутися за 20 хвилин, але не повернувся.

За місцевими даними, близько 16:50 біля автостанції Каховки були помічені російські військові, автомобіль, маркований Z. Сусіднє місто Нова Каховка окуповано російськими військами, які намагаються встановити там підконтрольну Росії військово-цивільну адміністрацію.

Теми: ЗМІХерсонська область
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