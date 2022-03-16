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Пропавший в Каховке журналист нуждается в неотложной медпомощи – жена

Катерина ТищенкоСреда, 16 марта 2022, 20:46
Пропавший в Каховке журналист нуждается в неотложной медпомощи – жена
Олег Батурин, фото НСЖУ

Журналист Олег Батурин, пропавший 12 марта в Каховке Херсонской области, нуждается в неотложном лечении глаз.

Источник: супруга журналиста Наталья Батурина в комментарии Национальному союзу журналистов

Прямая речь: "У Олега заболевание глаз, он почти слеп, без линз ничего не видит. Муж должен на ночь снимать линзы, капать капли. Иначе глаза будут красные, пекут. Олег вышел, ничего с собой по уходу за глазами, контейнера для линз или лекарств, нет... Мой телефон он знает наизусть. Если ему позволят позвонить по телефону, то муж точно вышел бы сразу на связь".

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Детали: Пока никакой новой информации о пропавшем журналисте у жены нет.

Что предшествовало: 12 марта около 16:00 в Каховке после звонка знакомого журналист пошел на встречу, оставив телефон и документы дома. Он обещал вернуться через 20 минут, но не вернулся.

По местным данным, около 16:50 у автостанции Каховки были замечены российские военные, автомобиль, маркированный Z. Соседний город Новая Каховка оккупирован российскими войсками, пытающимися установить там подконтрольную России военно-гражданскую администрацию.

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Темы: СМИХерсонская область
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