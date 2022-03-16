Пропавший в Каховке журналист нуждается в неотложной медпомощи – жена

Журналист Олег Батурин, пропавший 12 марта в Каховке Херсонской области, нуждается в неотложном лечении глаз.

Источник: супруга журналиста Наталья Батурина в комментарии Национальному союзу журналистов

Прямая речь: "У Олега заболевание глаз, он почти слеп, без линз ничего не видит. Муж должен на ночь снимать линзы, капать капли. Иначе глаза будут красные, пекут. Олег вышел, ничего с собой по уходу за глазами, контейнера для линз или лекарств, нет... Мой телефон он знает наизусть. Если ему позволят позвонить по телефону, то муж точно вышел бы сразу на связь".

Детали: Пока никакой новой информации о пропавшем журналисте у жены нет.

Что предшествовало: 12 марта около 16:00 в Каховке после звонка знакомого журналист пошел на встречу, оставив телефон и документы дома. Он обещал вернуться через 20 минут, но не вернулся.

По местным данным, около 16:50 у автостанции Каховки были замечены российские военные, автомобиль, маркированный Z. Соседний город Новая Каховка оккупирован российскими войсками, пытающимися установить там подконтрольную России военно-гражданскую администрацию.