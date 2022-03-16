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Садовий виклав дані орендодавців, які завищили ціни на житло: за 1-кімнатну 80 тисяч гривень

Денис КарловськийСереда, 16 березня 2022, 22:40
Українські військові йдуть площею ринок у львові 14 березня. фото: getty images

Міський голова Львова оприлюднив дані й адреси орендодавців, які під час воєнного стану завищили ціни на житло для переселенців.

Джерело: facebook-сторінка Садового

Пряма мова Садового: "Станом на зараз я можу з впевненістю зробити публічним список із 6 юридичних та фізичних осіб, які наживаються на війні. Дав таку обіцянку, тому виконую.

Цю інформацію я передаю у військову адміністрацію з пропозицією використати дані приміщення для поселення військових та людей, які потребують прихистку безоплатно. Відповідно до закону про воєнний стан військова адміністрація має відповідні повноваження".

Деталі: Садовий оприлюднив такий перелік орендодавців: 

  • Однокімнатна квартира, Павлов С.М., вул. Валова, 16б/20, 81614 грн за місяць;
  • Оренда апартаментів, вул. Дорошенка, 67, три ночі коштують 11 100 грн;
  • Апарт-готель, вул. Княгині Ольги, 39, доба коштує 4 197 грн;
  • Хостел "Форест", вул. Фурманська, 5, десять ночей коштують 11 200 грн;
  • Квартира, Мацків Людмила, вул. Старицького, 6/7, власниця без повернення завдатку виселила мешканців. 
  • Квартира з однією спальнею, Станько Б. М., вул. Костюшка, 5/4/1 доба коштує 5400 грн

За словами мера Львова, за два тижні з 24 лютого на гарячу лінію надійшло близько 80 скарг на недобросовісних орендодавців.

Він зазначив, що знає про велику кількість повідомлень про недобросовісних орендодавців, але пояснив, що їх потрібно підтвердити. Садовий попросив звертатися зі скаргами на гарячу лінію мерії й вказувати адресу, імена та контакти, а також уточнити, на скільки зросла вартість житла з початку війни.

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Що було раніше: 7 березня Садовий повідомляв, що з початку війни 200 тисяч людей знайшли тимчасовий прихисток у Львові, але можливості міста вичерпуються.

Теми: СадовийЛьвівВоєнний станжитло
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