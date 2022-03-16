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Садовий виклав дані орендодавців, які завищили ціни на житло: за 1-кімнатну 80 тисяч гривень

Денис КарловськийСереда, 16 березня 2022, 21:40
Садовий виклав дані орендодавців, які завищили ціни на житло: за 1-кімнатну 80 тисяч гривень
Українські військові йдуть площею ринок у львові 14 березня. фото: getty images

Міський голова Львова оприлюднив дані й адреси орендодавців, які під час воєнного стану завищили ціни на житло для переселенців.

Джерело: facebook-сторінка Садового

Пряма мова Садового: "Станом на зараз я можу з впевненістю зробити публічним список із 6 юридичних та фізичних осіб, які наживаються на війні. Дав таку обіцянку, тому виконую.

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Цю інформацію я передаю у військову адміністрацію з пропозицією використати дані приміщення для поселення військових та людей, які потребують прихистку безоплатно. Відповідно до закону про воєнний стан військова адміністрація має відповідні повноваження".

Деталі: Садовий оприлюднив такий перелік орендодавців: 

  • Однокімнатна квартира, Павлов С.М., вул. Валова, 16б/20, 81614 грн за місяць;
  • Оренда апартаментів, вул. Дорошенка, 67, три ночі коштують 11 100 грн;
  • Апарт-готель, вул. Княгині Ольги, 39, доба коштує 4 197 грн;
  • Хостел "Форест", вул. Фурманська, 5, десять ночей коштують 11 200 грн;
  • Квартира, Мацків Людмила, вул. Старицького, 6/7, власниця без повернення завдатку виселила мешканців. 
  • Квартира з однією спальнею, Станько Б. М., вул. Костюшка, 5/4/1 доба коштує 5400 грн

За словами мера Львова, за два тижні з 24 лютого на гарячу лінію надійшло близько 80 скарг на недобросовісних орендодавців.

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Він зазначив, що знає про велику кількість повідомлень про недобросовісних орендодавців, але пояснив, що їх потрібно підтвердити. Садовий попросив звертатися зі скаргами на гарячу лінію мерії й вказувати адресу, імена та контакти, а також уточнити, на скільки зросла вартість житла з початку війни.

Що було раніше: 7 березня Садовий повідомляв, що з початку війни 200 тисяч людей знайшли тимчасовий прихисток у Львові, але можливості міста вичерпуються.

Теми: СадовийЛьвівВоєнний станжитло
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