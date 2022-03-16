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Садовый выложил данные арендодателей, повысивших цены на жилье: за 1-комнатную 80 тысяч гривен

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 22:40

Мэр Львова обнародовал данные и адреса арендодателей, которые во время военного положения завысили цены на жилье для переселенцев.

Источник: facebook-страница Садового

Прямая речь Садового: "По состоянию на данный момент я могу с уверенностью сделать публичным список из 6 юридических и физических лиц, которые наживаются на войне. Дал такое обещание, потому выполняю.

Эту информацию я передаю в военную администрацию с предложением использовать данные помещения для поселения военных и людей, нуждающихся в убежище безоплатно. Согласно закону о военном состоянии, военная администрация имеет соответствующие полномочия".

Детали: Садовый обнародовал следующий список арендодателей:

  • Однокомнатная квартира, Павлов С.М., ул. Валовая, 16б/20, 81 614 грн в месяц;
  • Аренда квартир, ул. Дорошенко, 67, три ночи стоят 11100 грн;
  • Апарт-отель, ул. Княгини Ольги, 39, сутки стоят 4 197 грн;
  • Хостел "Форест", ул. Фурманская, 5, десять ночей стоят 11 200 грн;
  • Квартира, Мацкив Людмила, ул. Старицкого, 6/7, владелица без возвращения задатка выселила жителей.
  • Квартира с одной спальней, Станько Б. М., ул. Костюшко, 5/4/1 сутки стоят 5400 грн

По словам мэра Львова, через две недели с 24 февраля на горячую линию поступило около 80 жалоб на недобросовестных арендодателей.

Он отметил, что знает о большом количестве сообщений о недобросовестных арендодателях, но объяснил, что их нужно подтвердить. Садовой попросил обращаться с жалобами на горячую линию мэрии и указывать адрес, имена и контакты, а также уточнить, сколько возросла стоимость жилья с начала войны.

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Что было раньше: 7 марта Садовой сообщал, что с начала войны 200 тысяч человек нашли временное убежище во Львове, но возможности города для поселения переселенцев на грани.

Темы: СадовыйЛьвовВоенное положениежилье
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