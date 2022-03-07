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У Львові знайшли прихисток 200 тисяч людей, але ми на межі можливостей – Садовий

Денис КарловськийПонеділок, 7 березня 2022, 20:50
У Львові знайшли прихисток 200 тисяч людей, але ми на межі можливостей – Садовий
Натовп людей чекає на потяг до Польщі на львівському залізничному вокзалі 6 березня. фото getty images

Львівський міський голова Андрій Садовий заявив, що спроможності міських закладів забезпечити житлом вимушених переселенців вичерпуються.

Джерело: пресслужба Львівської міської ради

Пряма мова Садового: "Сьогодні Львів став прихистком для 200 тисяч людей, які переїхали до Львова, ховаючись від бомбардувань і ракетних обстрілів. Люди, які поселилися у нас, отримують гарячу їжу, необхідні речі, і ми повністю облаштовуємо їх побут, і надаємо все, чим вони повинні бути забезпечені. 

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А це надзвичайно велике навантаження на місто Львів, і на сьогодні ми знаходимося на межі наших можливостей.

Нам потрібні великі палатки, щоб можна було надати підтримку людям, потрібно, щоб ці палатки були обладнані відповідними засобами санітарії, і щоб там можна було готувати їжу. Спільно з фахівцями освіти, культури ми будемо напрацьовувати окремі програми, щоб ці діти, які у нас знаходяться, мали максимально облаштований побут".

Деталі: Садовий звернувся до міжнародних організацій і закликав надати допомогу місту. 

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За його словами, міська влада зуміла залучити вже близько 440 закладів культури й освіти та 85 релігійних громад для надання прихистку вимушеним переселенцям.

Міський голова Львова вважає, що відомі люди мусять приїжджати до міста та допомогати в психологічній реабілітації людей та публічною підтримкою, адже вимушені переселенці "пережили одні з найскладніших днів у своєму житті".

Довідково: Населення міста за оцінками Держстату до початку повномасштабної війни Росії проти України становило 717 655 мешканців (станом на 1 січня 2021 року).

Передісторія: 

  • Перед початком війни 24 лютого до Львова з Києва переїхали більшість дипломатичних представництв спільно з основним персоналом.
  • Крім того, через Львівський вокзал більшість людей вирушають потягами до кордону з країнами ЄС, насамперед із Польщею, щоби втекти від бойових дій та бомбардувань в українських містах.
  • Раніше мер Садовий попереджав, що буде повідомляти до Служби безпеки про орендодавців, котрі штучно завищують ціну на житло під час воєнного стану.
  • У перші дні повномасштабної війни на в’їздах до Львова утворилися довжелезні затори автомобілів із людьми, які втікали від бомбардувань та активних бойових дій російських окупантів. Люди кидали авто та ночували просто неба.
  • В останні кілька днів Львів готується до можливих ракетних та авіаційних ударів російських загарбників. Місцева влада убезпечує культурні й архітектурні пам’ятки з ансамблю Світової спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, до бункера заховали статую Ісуса Христа з одного із соборів, яка пережила лихоліття Другої світової війни.

Теми: СадовийЛьвівпереселенцівійна
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