Білоруські ЗМІ повідомляють, що у різних містах чули потужні вибухи

У середу ввечері білоруські ЗМІ повідомили, що жителі кількох міст чули потужні вибухи.

Джерело: Наша Ніва, Беларускі Гаюн.

Деталі: Згідно з інформацією, між 22:08-22:11 за київським часом потужні вибухи було чутно у Барановичах, Лунінці, Століні, Слуцьку та інших містах.

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Слова очевидця: "Щойно у нас у Ляховичах бахнуло, можливо, літак пройшов бар'єр. Відразу сигналізації спрацювали у машинах. Жах. Вікна здригнулися".

Слова ще одного очевидця: "Агромістечко Парохонськ, Пінський район. Два дуже сильних хлопка, від яких затремтіли склопакети, схожі на вибухи з інтервалом у 2 хвилини о 22.58 та 23.00 (за мінським часом - ред.). У небі далеко було видно два об'єкти, що падають. Від Парохонська у напрямку кордону з Україною, у бік агромістечка Невель".

Приблизно у той самий час з'явилося повідомлення про обстріл українського міста Сарни Рівненської області.

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