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Білоруські ЗМІ повідомляють, що у різних містах чули потужні вибухи

Середа, 16 березня 2022, 22:15

У середу ввечері білоруські ЗМІ повідомили, що жителі кількох міст чули потужні вибухи.

Джерело: Наша Ніва, Беларускі Гаюн.

Деталі: Згідно з інформацією, між 22:08-22:11 за київським часом потужні вибухи було чутно у Барановичах, Лунінці, Століні, Слуцьку та інших містах.

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Слова очевидця: "Щойно у нас у Ляховичах бахнуло, можливо, літак пройшов бар'єр. Відразу сигналізації спрацювали у машинах. Жах. Вікна здригнулися".

Слова ще одного очевидця: "Агромістечко Парохонськ, Пінський район. Два дуже сильних хлопка, від яких затремтіли склопакети, схожі на вибухи з інтервалом у 2 хвилини о 22.58 та 23.00 (за мінським часом - ред.). У небі далеко було видно два об'єкти, що падають. Від Парохонська у напрямку кордону з Україною, у бік агромістечка Невель".

Приблизно у той самий час з'явилося повідомлення про обстріл українського міста Сарни Рівненської області.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Брестського міського виконавчого комітету Олександр Рогачук вдень повідомляв, що білоруські військовослужбовці артилерійських бригад цими днями проводять планові стрільби.

Теми: Білорусьвійна
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