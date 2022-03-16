Беларусские СМИ сообщают, что в разных городах слышали мощные взрывы 

В среду вечером беларусские СМИ сообщили о том, что жители нескольких городов слышали мощные взрывы.

Источник: Наша Ніва, Беларускі Гаюн.

Детали: Согласно информации, между 22:08-22:11 по киевскому времени мощные взрывы были слышны в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах.

Реклама:

Слова очевидца: "Только что у нас в Ляховичах бахнуло, возможно, самолет прошел барьер. Сразу сигнализации сработали в машинах. Жуть. Окна дрогнули".

Слова еще одного очевидца: "Агрогородок Парохонск, Пинский район. Два очень сильных хлопка, от которых задрожали стеклопакеты, похожих на взрывы с интервалом в 2 минуты в 22.58 и 23.00 (минское время - ред.). В небе далеко были видны два падающих горящих обьекта. От Парохонска в направлении границы с Украиной, в сторону агрогородка Невель".

Приблизительно в то же время появилось сообщение об обстреле украинского города Сарны Ровенской области.

ВИДЕО ДНЯ

Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук днем сообщал, что беларусские военнослужащие артиллерийских бригад в эти дни проводит плановые стрельбы.