США нададуть Україні безпілотники, які мають лише дві країни
Середа, 16 березня 2022, 23:16
США надішлють Україні 100 дронів-камікадзе Switchblade в рамках нового пакету зброї вартістю $800 млн.
Джерело: "Європейьска правда", Politico з посиланням на головного республіканця у комітеті Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.
Як зазначає Politico, цю інформацію підтвердив і неназваний представник адміністрації Джо Байдена.
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Switchblade - це роботизовані розумні бомби, оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою. Їх можна запрограмувати на автоматичний удар по цілях, що знаходяться за багато миль.