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США нададуть Україні безпілотники, які мають лише дві країни

Четвер, 17 березня 2022, 00:16

США надішлють Україні 100 дронів-камікадзе Switchblade в рамках нового пакету зброї вартістю $800 млн.

Джерело: "Європейьска правда",  Politico з посиланням на головного республіканця у комітеті Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.

Як зазначає Politico, цю інформацію підтвердив і неназваний представник адміністрації Джо Байдена.

Switchblade - це роботизовані розумні бомби, оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою. Їх можна запрограмувати на автоматичний удар по цілях, що знаходяться за багато миль.

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Теми: СШАзброявійна
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