США предоставят Украине беспилотники, которыми обладают только две страны

США пришлют Украине 100 дронов-камикадзе Switchblade в рамках нового оружейного пакета стоимостью $800 млн.

Источник: "Европейская правда", Politico со ссылкой на главного республиканца в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Как отмечает Politico, эту информацию подтвердил и неназванный представитель администрации Джо Байден.

Switchblade – это роботизированные умные бомбы, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, находящимся за много миль.