США предоставят Украине беспилотники, которыми обладают только две страны
Четверг, 17 марта 2022, 00:16
США пришлют Украине 100 дронов-камикадзе Switchblade в рамках нового оружейного пакета стоимостью $800 млн.
Источник: "Европейская правда", Politico со ссылкой на главного республиканца в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.
Как отмечает Politico, эту информацию подтвердил и неназванный представитель администрации Джо Байден.
Switchblade – это роботизированные умные бомбы, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, находящимся за много миль.
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