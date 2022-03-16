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США предоставят Украине беспилотники, которыми обладают только две страны

Среда, 16 марта 2022, 23:16

США пришлют Украине 100 дронов-камикадзе Switchblade в рамках нового оружейного пакета стоимостью $800 млн.

Источник: "Европейская правда", Politico со ссылкой на главного республиканца в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Как отмечает Politico, эту информацию подтвердил и неназванный представитель администрации Джо Байден.

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Switchblade – это роботизированные умные бомбы, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, находящимся за много миль.

Темы: СШАоружиевойна
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