Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США предоставят Украине беспилотники, которыми обладают только две страны

Четверг, 17 марта 2022, 00:16

США пришлют Украине 100 дронов-камикадзе Switchblade в рамках нового оружейного пакета стоимостью $800 млн.

Источник: "Европейская правда", Politico со ссылкой на главного республиканца в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Как отмечает Politico, эту информацию подтвердил и неназванный представитель администрации Джо Байден.

Switchblade – это роботизированные умные бомбы, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, находящимся за много миль.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: СШАоружиевойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоРоссийский грузовой самолет слетал в ЕС и вернулся несмотря на санкции

Украинка Магучих стала чемпионкой мира с прыжков в высоту в помещении

Залужный обратился к политикам, которые сеют "зраду": Не мешайте нам

Лукашенко: Путин предлагает Украине стать такой, как Беларусь

Кремль пытается выяснить, чем недовольны россияне внутри страны – РосСМИ

В Украине заработали лагеря для пленных россиян

Все новости...
США
США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского
Отказ от НАТО и освобождение захваченных территорий: СМИ раскрыли детали мирного соглашения с РФ
Зеленский предложил американцам создать новый союз
Последние новости
20:25
Обстрелы Харькова: Есть погибшие, а также вспыхнули пожары
20:25
Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину
20:16
Треть экономики Украины не функционирует – Марченко
20:14
Оккупанты насильно вывозят людей из Мариуполя на территорию РФ
20:00
Данилов: Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ как воды в рот набрала
19:54
Из-под завалов казармы в Николаеве извлечено не менее 50 тел погибших, достали и живого - СМИ
19:53
Путин действует жестоко, потому что уже сам паникует – Джонсон
19:49
ВИДЕОРубежное в Луганской области контролируют украинские защитники
19:28
Мантры Лаврова о неонацистах в Украине означают, что российский военный корабль тонет - МИД
19:28
"Увидеть Чернобаевку и умереть": реакция украинцев на поражение оккупантов
Все новости...