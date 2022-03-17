Зеленський назвав чіткі пріоритети на переговорах з РФ

Україна на переговорах з Росією добивається припинення війни, гарантій безпеки та відновлення своєї цілісності.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського.

Деталі: Президент розповів, що щоденно проводить багато переговорів, аби посилити тиск на Росію. В тому числі, аби зробити сильнішою українську позицію на переговорах.

Пряма мова: "Я хочу, щоб мене зараз всі почули, усі громадяни України.

Переговори продовжуються.

Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності. Реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни".

Що передувало: Раніше у середу видання Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах, повідомило, що Україна і Росія обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що опублікований Financial Times проєкт "мирної угоди" демонструє не більше ніж запит російської сторони.