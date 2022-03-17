Зеленский назвал четкие приоритеты на переговорах с РФ
Украина на переговорах с Россией добивается прекращения войны, гарантий безопасности и восстановления своей целостности.
Источник: обращение президента Владимира Зеленского.
Детали: Президент рассказал, что ежедневно проводит много переговоров, чтобы усилить давление на Россию. В том числе, чтобы усилить украинскую позицию на переговорах.
Прямая речь: "Я хочу, чтобы меня сейчас все услышали, все граждане Украины.
Переговоры продолжаются.
Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Реальные гарантии для нашей страны, реальная защита нашей страны".
Что предшествовало: Ранее в среду издание Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, сообщило, что Украина и Россия обсуждают мирное соглашение из 15 пунктов, которое включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на ее территорию после 24 февраля.
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что опубликованный Financial Times проект "мирного соглашения" демонстрирует не более чем запрос российской стороны.