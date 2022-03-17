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Зеленский назвал четкие приоритеты на переговорах с РФ

Четверг, 17 марта 2022, 00:06

Украина на переговорах с Россией добивается прекращения войны, гарантий безопасности и восстановления своей целостности.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского.

Детали: Президент рассказал, что ежедневно проводит много переговоров, чтобы усилить давление на Россию. В том числе, чтобы усилить украинскую позицию на переговорах.

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Прямая речь: "Я хочу, чтобы меня сейчас все услышали, все граждане Украины.

Переговоры продолжаются.

Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Реальные гарантии для нашей страны, реальная защита нашей страны".

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Что предшествовало: Ранее в среду издание Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, сообщило, что Украина и Россия обсуждают мирное соглашение из 15 пунктов, которое включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на ее территорию после 24 февраля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что опубликованный Financial Times проект "мирного соглашения" демонстрирует не более чем запрос российской стороны.

Темы: НАТОЗеленскийвойна
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