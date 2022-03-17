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Зеленський: Російська авіація цілеспрямовано скинула бомбу на драмтеатр у Маріуполі

Ольга Глущенко Четвер, 17 березня 2022, 00:26
Зеленський: Російська авіація цілеспрямовано скинула бомбу на драмтеатр у Маріуполі
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драмтеатр у Маріуполі, де ховалися діти.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "У Маріуполі, у блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей...

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Будівля зруйнована. Кількість загиблих ще невідома. Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми. З нашим Маріуполем. З Донецькою областю..."

"Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти. Не пробачимо жодної вбитої душі. Вічна пам’ять усім жертвам цього терору! Усім жертвам війни, розв’язаної російською державою".

Деталі: У частині звернення щодо Маріуполя Зеленський перейшов на російську мову і запитав у громадян Росії, чим блокада українського міста відрізняється від блокади Ленінграда у ІІ Світову війну. А також запитав у них, кого вони наслідують своїми діями.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Окупаційні війська 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

Теми: ЗеленськийМаріупольвійна
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