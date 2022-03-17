Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Российская авиация целенаправленно сбросила бомбу на драмтеатр в Мариуполе

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 марта 2022, 00:26
Зеленский: Российская авиация целенаправленно сбросила бомбу на драмтеатр в Мариуполе
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на драмтеатр в Мариуполе, где прятались дети.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В Мариуполе, в блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре города. Там скрывались от обстрелов сотни людей..."

Реклама:

Здание разрушено. Число погибших еще неизвестно. Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С Донецкой областью..."

"Мы не забудем каждого, чью жизнь унесли оккупанты. Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора! Всем жертвам войны, развязанной российским государством".

Детали: В части обращения по поводу Мариуполя Зеленский перешел на русский язык и спросил у граждан России, чем блокада украинского города отличается от блокады Ленинграда во II Мировую войну. А также спросил у них, кого они подражают своими действиями.

ВИДЕО ДНЯ

Что было ранеее: Оккупационные войска 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.

Темы: ЗеленскийМариупольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: