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Зеленский: Российская авиация целенаправленно сбросила бомбу на драмтеатр в Мариуполе

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 марта 2022, 01:26
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на драмтеатр в Мариуполе, где прятались дети.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В Мариуполе, в блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре города. Там скрывались от обстрелов сотни людей..."

Здание разрушено. Число погибших еще неизвестно. Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С Донецкой областью..."

"Мы не забудем каждого, чью жизнь унесли оккупанты. Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора! Всем жертвам войны, развязанной российским государством".

Детали: В части обращения по поводу Мариуполя Зеленский перешел на русский язык и спросил у граждан России, чем блокада украинского города отличается от блокады Ленинграда во II Мировую войну. А также спросил у них, кого они подражают своими действиями.

Что было ранеее: Оккупационные войска 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.

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Темы: ЗеленскийМариупольвойна
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