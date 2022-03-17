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Зеленський: Нема злочину, якого б не скоїли російські військові

Анастасія КалатурЧетвер, 17 березня 2022, 00:19
Зеленський: Нема злочину, якого б не скоїли російські військові
ФОТО: GETTY

Для російських військових немає такого воєнного злочину, якого б вони не здійснили.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ми готові забезпечувати тишу. Ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі. Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Зрозумійте нас.

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Для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили".

Нагадаємо: 16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

Теми: війнаЗеленський
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