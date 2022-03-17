Зеленский: Нет преступления, которого бы не совершили российские военные
Четверг, 17 марта 2022, 01:19
Для российских военных нет такого военного преступления, какого бы они ни совершили.
Источник: обращение президента Владимира Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Мы готовы обеспечивать тишину. Мы готовы вывозить людей и направлять гуманитарные грузы. Но мы не можем подставлять людей под расстрел на дороге. Поймите нас.
Для российских военных нет такого военного преступления, которое бы они не совершили".
Напомним: 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом.
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