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Зеленский: Нет преступления, которого бы не совершили российские военные

Анастасия КалатурЧетверг, 17 марта 2022, 01:19
ФОТО: GETTY

Для российских военных нет такого военного преступления, какого бы они ни совершили.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Мы готовы обеспечивать тишину. Мы готовы вывозить людей и направлять гуманитарные грузы. Но мы не можем подставлять людей под расстрел на дороге. Поймите нас.

Для российских военных нет такого военного преступления, которое бы они не совершили".

Напомним: 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом.

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Темы: войнаЗеленский
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