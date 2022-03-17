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Окупанти можуть прикриватися журналістськими посвідченнями – ЦПД

Ольга Глущенко Четвер, 17 березня 2022, 02:58

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про ймовірність потрапляння диверсійних груп в Україну з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly.

Джерело: Телеграм ЦПД

Дослівно: "На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи.

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Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це – дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.

Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick".

Нагадаємо: У Німеччині закривають рахунки Russia today i Ruptly, Москва обіцяє жорстко відповісти.

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Теми: війнаРосія
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