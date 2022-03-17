Окупанти можуть прикриватися журналістськими посвідченнями – ЦПД
Четвер, 17 березня 2022, 02:58
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про ймовірність потрапляння диверсійних груп в Україну з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly.
Джерело: Телеграм ЦПД
Дослівно: "На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи.
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Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це – дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.
Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick".
Нагадаємо: У Німеччині закривають рахунки Russia today i Ruptly, Москва обіцяє жорстко відповісти.
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