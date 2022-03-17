Оккупанты могут прикрываться журналистскими удостоверениями – ЦПД
Четверг, 17 марта 2022, 02:58
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможности попадания диверсионных групп в Украину с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly.
Источник: Телеграмм ЦПД
Дословно: "На этот раз оккупанты нашли "лазейку" со стороны Европы.
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Они заезжают к нам с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это – дочерняя компания агентства Russia Today. Российское агентство видеоновостей имеет офис в Берлине.
Могут также называться "Канал Redfish" или "Агентство Maffick".
Напомним: В Германии закрывают счета Russia today i Ruptly, Москва обещает жестко ответить.
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