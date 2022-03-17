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Оккупанты могут прикрываться журналистскими удостоверениями – ЦПД

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 марта 2022, 03:58

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможности попадания диверсионных групп в Украину с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly.

Источник: Телеграмм ЦПД

Дословно: "На этот раз оккупанты нашли "лазейку" со стороны Европы.

Они заезжают к нам с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это – дочерняя компания агентства Russia Today. Российское агентство видеоновостей имеет офис в Берлине.

Могут также называться "Канал Redfish" или "Агентство Maffick".

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Темы: войнаРосcия
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