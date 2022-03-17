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У Росії поховали замкомандира авіаполку, вбитого на війні проти України – росЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 17 березня 2022, 04:20
У Росії поховали замкомандира авіаполку, вбитого на війні проти України – росЗМІ
ілюстративне фото збитого ворожого літака, facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

У російському Воронежі поховали замкомандира авіаційного полку, підполковника, який загинув на війні в Україні.

Джерело: РосЗМІ Новости Воронежа

Деталі: Як зазначає російське видання, увечері в середу, 16 березня, стало відомо про загибель замкомандира авіаційного полку підполковника Олега Червова.

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"Містянин загинув під час спецоперації на території України", – ідеться у виданні.

Теми: війнаРосія
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