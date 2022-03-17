У Росії поховали замкомандира авіаполку, вбитого на війні проти України – росЗМІ

У російському Воронежі поховали замкомандира авіаційного полку, підполковника, який загинув на війні в Україні.

Джерело: РосЗМІ Новости Воронежа

Деталі: Як зазначає російське видання, увечері в середу, 16 березня, стало відомо про загибель замкомандира авіаційного полку підполковника Олега Червова.

"Містянин загинув під час спецоперації на території України", – ідеться у виданні.