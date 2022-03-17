У Росії поховали замкомандира авіаполку, вбитого на війні проти України – росЗМІ
Четвер, 17 березня 2022, 05:20
У російському Воронежі поховали замкомандира авіаційного полку, підполковника, який загинув на війні в Україні.
Джерело: РосЗМІ Новости Воронежа
Деталі: Як зазначає російське видання, увечері в середу, 16 березня, стало відомо про загибель замкомандира авіаційного полку підполковника Олега Червова.
"Містянин загинув під час спецоперації на території України", – ідеться у виданні.
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