В России похоронили замкомандира авиаполка, убитого на войне против Украины – росСМИ
Четверг, 17 марта 2022, 05:20
В российском Воронеже похоронили замкомандира авиационного полка, подполковника, погибшего на войне в Украине.
Источник: РосСМИ Новости Воронежа
Детали: Как отмечает российское издание, вечером в среду, 16 марта, стало известно о гибели замкомандира авиационного полка подполковника Олега Червова.
"Горожанин погиб во время спецоперации на территории Украины", – говорится в издании.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"