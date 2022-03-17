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В России похоронили замкомандира авиаполка, убитого на войне против Украины – росСМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 марта 2022, 04:20
В России похоронили замкомандира авиаполка, убитого на войне против Украины – росСМИ
иллюстративная фотография сбитого вражеского самолета, facebook Командование Воздушных Сил ВСУ

В российском Воронеже похоронили замкомандира авиационного полка, подполковника, погибшего на войне в Украине.

Источник: РосСМИ Новости Воронежа

Детали: Как отмечает российское издание, вечером в среду, 16 марта, стало известно о гибели замкомандира авиационного полка подполковника Олега Червова.

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"Горожанин погиб во время спецоперации на территории Украины", – говорится в издании.

Темы: войнаРосcия
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