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Голова МВС: Російські диверсанти всюди — і в західних регіонах також

Анастасія КалатурЧетвер, 17 березня 2022, 05:54

Російські диверсанти вже є повсюди в Україні, зокрема і в західних областях.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі  телемарафону, якого цитує "Громадське"

Пряма мова: "Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли, або де не знаходили представників диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коректувальників вогню. Вони також є і на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині. Ця проблема сьогодні є повсюди".

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Теми: війна
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