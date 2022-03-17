Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МВД: Российские диверсанты повсюду — и в западных регионах тоже

Анастасия КалатурЧетверг, 17 марта 2022, 05:54

Российские диверсанты уже есть повсюду в Украине, в том числе и в западных областях.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, которого цитирует "Громадське"

Прямая речь: "Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находили представителей диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас привычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и на Львовщине, Ивано-Франковщине, Ровенщине. Эта проблема сегодня есть повсюду".

Реклама:
Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
война
Оккупанты "выборами" на ВОТ хотят увеличить и ускорить мобилизацию – сопротивление
"Где потерял оружие? Там же, где и ногу!" Как государство погружает военных с инвалидностью в бюрократический водоворот
Силы обороны продвинулись под Бахмутом и на Запорожье – ISW
Последние новости
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
Все новости...
Реклама: