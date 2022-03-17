Глава МВД: Российские диверсанты повсюду — и в западных регионах тоже

Российские диверсанты уже есть повсюду в Украине, в том числе и в западных областях.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, которого цитирует "Громадське"

Прямая речь: "Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находили представителей диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас привычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и на Львовщине, Ивано-Франковщине, Ровенщине. Эта проблема сегодня есть повсюду".

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