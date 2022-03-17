Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МВД: Российские диверсанты повсюду — и в западных регионах тоже

Анастасия КалатурЧетверг, 17 марта 2022, 06:54

Российские диверсанты уже есть повсюду в Украине, в том числе и в западных областях.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, которого цитирует "Громадське"

Прямая речь: "Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находили представителей диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас привычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и на Львовщине, Ивано-Франковщине, Ровенщине. Эта проблема сегодня есть повсюду".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: война
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский об оккупации: рубли – разве что на вес и маргиналы-"политики" из мусорников не помогут

В СНБО упрекнули немецкие СМИ, пишущие ложь и роспропаганду об "Азове"

Данилов о Карабахе, Курилах и Калининграде: открытие вторых фронтов против РФ нам бы помогло

Путин не может остаться у власти – Байден

фотоТростянец освобожден от российских военных

Россияне нанесли еще один ракетный удар по Львову: три мощных взрыва

Все новости...
война
"Враг готовит химические атаки" – ЦПД
Из-за обстрелов россиян на Сумщине более суток не удается погасить масштабный пожар
С территории авиагородка в Мелитополе захватчики выпускают ракеты по другим городам – мэр
Последние новости
00:25
Во Львове задержали двух вероятных информаторов врага
00:24
Зеленский: Украина не может сбивать ракеты с дробовиков. Нужны танки и самолеты
00:19
Враг усилил воздушный террор – 6 ракет по Львову, но минусирует 1 самолет – ВС ВСУ
00:04
В зоне отчуждения 31 очаг пожара, повышается загрязнение – Минприроды
23:59
обновлено от 21:12ПВО сбили в небе над Волынью три ракеты
23:52
обновлено от 21:45Военные РФ попали в нефтебазу в Дубно
23:46
Песков заявил, что в России олигархов нет – одни "честные обворованные бизнесмены"
23:39
Зеленский: Кто руководит евроатлантическим сообществом, неужели Москва?
23:33
Зеленский: Россия делает все, чтобы в Украине состоялась деруссификация
23:30
Зеленский об оккупации: рубли – разве что на вес и маргиналы-"политики" из мусорников не помогут
Все новости...