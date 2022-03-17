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Штаб про добу війни: ЗСУ знищили ворожий командний пункт і підрозділи забезпечення

Ольга Глущенко Четвер, 17 березня 2022, 07:10
розбита техніка ворога, фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України за минулу добу знищили командний пункт і 10 повітряних цілей ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт і підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил Російської Федерації, втрати ворога уточнюються".

Деталі: Крім того, за попередню добу, зенітні ракетні війська Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється.

Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.

Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі – здійснюють кібератаки, фізично знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів.

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Також загарбники активно розповсюджують дезінформацію про хід ведення, так званої "спеціальної операції" серед власного населення.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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