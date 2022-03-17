Штаб о сутках войны: ВСУ уничтожили вражеский командный пункт и и подразделения обеспечения

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили командный пункт и десять воздушных целей врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются".

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Детали: Кроме того, за предыдущие сутки, зенитные ракетные войска Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня.

Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.

Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.

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Российские кафиры продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов.

Также захватчики активно распространяют дезинформацию о ходе ведения, так называемой "специальной операции" среди собственного населения.