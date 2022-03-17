Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Штаб о сутках войны: ВСУ уничтожили вражеский командный пункт и и подразделения обеспечения

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 марта 2022, 06:10
Штаб о сутках войны: ВСУ уничтожили вражеский командный пункт и и подразделения обеспечения
разбитая техника врага, фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили командный пункт и десять воздушных целей врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются".

Реклама:

Детали: Кроме того, за предыдущие сутки, зенитные ракетные войска Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня.

Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.

Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.

ВИДЕО ДНЯ

Российские кафиры продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов.

Также захватчики активно распространяют дезинформацию о ходе ведения, так называемой "специальной операции" среди собственного населения.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Вооруженные силы
На Таврическом направлении защитники уничтожили еще более полусотни захватчиков – Тарнавский
Артиллерийские системы и минометы: ВСУ приняли на вооружение очередные образцы иностранного оружия
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
Все новости...
Реклама: