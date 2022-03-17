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Прокурор МКС відправив Росії запит про зустріч у питанні війни в Україні

Ольга Глущенко Четвер, 17 березня 2022, 07:57
Карім Хан, фото з icc-cpi.int

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан надіслав Росії офіційний запит про зустріч і обговорення ситуації в Україні.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву Хана

Пряма мова Хана: "Робота прокуратури щодо ситуації в Україні завжди буде здійснюватися відповідно до основоположних принципів Римського статуту. Ми ведемо свою роботу незалежно, неупереджено та сумлінно. Я наголошую, що хочу взаємодіяти з усіма сторонами конфлікту".

Деталі: Він додав, що важливо, аби "Російська Федерація брала активну участь у цьому розслідуванні, і я готовий зустрітися з ними".

Україна не входить до МКС, проте подала дві заяви, визнавши юрисдикцію суду щодо можливих злочинів, скоєних на території країни з 21 листопада 2013 року.

З урахуванням розширення конфлікту Хан 28 лютого заявив про намір включити у процес розслідування і нові можливі злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.

Кремль категорично відкинув слова Хана про нібито вагомі підстави для справи проти Росії через розпочату нею так звану "спецоперацію".

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Що передувало: Раніше повідомлялося, що Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.

Теми: війнаРосіясуд
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