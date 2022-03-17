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Прокурор МУС направил России запрос о встрече в вопросе войны в Украине

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 марта 2022, 06:57
Прокурор МУС направил России запрос о встрече в вопросе войны в Украине
Карим Хан, фото с icc-cpi.int

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан направил России официальный запрос о встрече и обсуждении ситуации в Украине.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление Хана

Прямая речь Хана: "Работа прокуратуры по ситуации в Украине всегда будет осуществляться в соответствии с основополагающими принципами Римского устава. Мы ведем свою работу независимо, беспристрастно и добросовестно. Я подчеркиваю, что хочу взаимодействовать со всеми сторонами конфликта".

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Детали: Он добавил, что важно, чтобы "Российская Федерация активно участвовала в этом расследовании, и я готов встретиться с ними".

Украина не входит в МКС, однако подала два заявления, признав юрисдикцию суда о возможных преступлениях, совершенных на территории страны с 21 ноября 2013 года.

С учетом расширения конфликта Хан 28 февраля заявил о намерении включить в процесс расследования и новые возможные преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС.

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Кремль категорически отверг слова Хана о якобы весомых основаниях для дела против России из-за начатой ​​им так называемой "спецоперации".

Что предшествовало: Ранеее сообщалось, что Хан решил начать расследование относительно совершения Россией военных преступлений и преступлений против человечества в Украине.

Темы: войнаРосcиясуд
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