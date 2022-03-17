Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли житлові квартали під Харковом: 3 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 17 березня 2022, 08:03
Росіяни обстріляли житлові квартали під Харковом: 3 загиблих
Знищений російськими окупантами будинок у Дергачах. Фото з Facebook Задоренка

Щонайменше троє людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення у результаті обстрілів російськими окупантами міста Дергачі і селища Слатине у Харківській області.

Джерело: голова Дергачівської територіальної громади В’ячеслав Задоренко у Facebook 

Пряма мова Задоренка: "На території громади тривають бойові дії, через які страждає місцеве населення. Протягом доби 16 березня окупаційна армія інтенсивно обстрілювала житлові квартали селища Слатине. Двоє слатинчан загинуло, ще п’ятеро отримали важкі поранення.

Реклама:

Під вечір активізувалися обстріли Дергачів, у результаті яких зруйновано декілька приватних будинків. Є інформація щонайменше про одного загиблого у місті".

Деталі: За словами Задоренка, деякі мешканці Дергачів, які ховалися у підвалах, опинилися під завалами. Наразі рятувальники розбирають завали для порятунку цих людей.

Голова громади зазначив, що, попри обстріли, Дергачівська центральна лікарня працює, 16 березня вона отримала важливі медикаменти. Волонтери продовжують розвозити продукти по Дергачам, а також до сіл Болібоки, Ємці, Замірці, Маслії, Білаші, до Безруківського, Слатиського і Прудянського старостинських округів.

ВІДЕО ДНЯ

Служби ЖКГ відновлюють комунікації у Дергачах та у громаді в цілому.  

Теми: Харківська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Харківська область
Керівник фонду з Харківщини попався на двох схемах виїзду чоловіків за кордон
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Розвідка Британії очікує фальсифікацій та залякувань на окупованих територіях під час "виборів" Путіна
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: