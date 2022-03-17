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Росіяни обстріляли житлові квартали під Харковом: 3 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 17 березня 2022, 09:03
Знищений російськими окупантами будинок у Дергачах. Фото з Facebook Задоренка

Щонайменше троє людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення у результаті обстрілів російськими окупантами міста Дергачі і селища Слатине у Харківській області.

Джерело: голова Дергачівської територіальної громади В’ячеслав Задоренко у Facebook 

Пряма мова Задоренка: "На території громади тривають бойові дії, через які страждає місцеве населення. Протягом доби 16 березня окупаційна армія інтенсивно обстрілювала житлові квартали селища Слатине. Двоє слатинчан загинуло, ще п’ятеро отримали важкі поранення.

Під вечір активізувалися обстріли Дергачів, у результаті яких зруйновано декілька приватних будинків. Є інформація щонайменше про одного загиблого у місті".

Деталі: За словами Задоренка, деякі мешканці Дергачів, які ховалися у підвалах, опинилися під завалами. Наразі рятувальники розбирають завали для порятунку цих людей.

Голова громади зазначив, що, попри обстріли, Дергачівська центральна лікарня працює, 16 березня вона отримала важливі медикаменти. Волонтери продовжують розвозити продукти по Дергачам, а також до сіл Болібоки, Ємці, Замірці, Маслії, Білаші, до Безруківського, Слатиського і Прудянського старостинських округів.

Служби ЖКГ відновлюють комунікації у Дергачах та у громаді в цілому.  

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Теми: Харківська областьвійнажертви
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