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Россияне обстреляли жилые кварталы под Харьковом: 3 погибших

Ирина БалачукЧетверг, 17 марта 2022, 08:03
Россияне обстреляли жилые кварталы под Харьковом: 3 погибших
Уничтоженный российскими оккупантами дом в Дергачах. Фото с Facebook Задоренко

По меньшей мере, три человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате обстрелов российскими оккупантами города Дергачи и поселка Слатино в Харьковской области.

Источник: глава Дергачевской территориальной общины Вячеслав Задоренко в Facebook

Прямая речь Задоренко: "На территории общины продолжаются боевые действия, из-за которых страдает местное население. В течение суток 16 марта оккупационная армия интенсивно обстреливала жилые кварталы поселка Слатино. Двое слатинчан погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения.

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Под вечер активизировались обстрелы Дергачев, в результате которых разрушены несколько частных домов. Есть информация, по меньшей мере, об одном погибшем в городе".

Детали: По словам Задоренко, некоторые жители Дергачей, которые прятались в подвалах, оказались под завалами. Сейчас спасатели разбирают завалы для спасения этих людей.

Глава общины отметил, что, несмотря на обстрелы, Дергачевская центральная больница работает, 16 марта она получила важные медикаменты. Волонтеры продолжают развозить продукты по Дергачам, а также в села Болебоки, Емцы, Замерцы, Маслии, Билаши, в Безруковский, Слатыский и Прудянский старостинские округа.

ВИДЕО ДНЯ

Службы ЖКХ чинят коммуникации в Дергачах и в общине.

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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