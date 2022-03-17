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В Україні вперше вшанували хвилиною мовчання жертв російської війни

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 березня 2022, 08:23
В Україні вперше вшанували хвилиною мовчання жертв російської війни
ілюстрація ДПСУ

В Україні вперше вшанували загальнонаціональною хвилинрю мовчання пам'ять загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Джерело: указ президента Зеленського №143/2022, ЗМІ різних форм власності, представники місцевої влади

Деталі: Відсьогодні хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00.

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Про неї нагадують в офіційних телеграм каналах глави ообласних державних військових адміністрацій, офіційні силові відомства тощо.

Хвилина мовчання оголошується і в закордонних дипломатичних установах України.

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Її започатковано з метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Теми: війна
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