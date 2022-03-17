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В Украине впервые почтили минутой молчания жертв войны с Россией

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 марта 2022, 09:23
иллюстрация ГПСУ

В Украине впервые почтили общенациональной минутой молчания память погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Источник: указ президента Зеленского №143/2022, СМИ разных форм собственности, представители местных властей

Детали: С сегодняшнего дня минута молчания будет проводиться ежедневно в 9:00.

О ней напоминают в официальных телеграммах каналы главы областных государственных военных администраций, официальные силовые ведомства и т.д.

Минута молчания объявляется и в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Она введена с целью почтения светлой памяти, гражданской отваги и самоотверженности, силы духа, стойкости и героического подвига воинов, павших во время выполнения боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Темы: война
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