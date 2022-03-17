Глава МЗС Латвії пропонує "Нюрнберг" для РФ у Харкові або Маріуполі

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс висловився за те, щоб у майбутньому міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів Росії проводився у Маріуполі або Харкові, які зазнали особливо жорстоких руйнувань.

Про це він заявив у своєму Twitter 17 березня, вочевидь, реагуючи на знищення бомбою приміщення драмтеатру у Маріуполі, пише "Європейська правда".

"Трибунал щодо воєнних злочинів РФ потрібно проводити не у Нюрнбергу чи Гаазі, а в Маріуполі або Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання", - написав Едгарс Рінкевичс.

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Він додав, що союзникам слід надати Україні ще більше зброї для самозахисту. "Це не про провокування Росії, а про порятунок цивільного населення", - зазначив міністр.

Напередодні, 16 березня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та генеральна прокурорка Ірина Венедіктова провели переговори з генеральним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який відвідує Україну з візитом.

Також цього дня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

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