Глава МИД Латвии предлагает "Нюрнберг" для РФ в Харькове или Мариуполе

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высказался за то, чтобы в будущем международный трибунал по военным преступлениям России проводился в Мариуполе или Харькове, которые подверглись особо жестоким разрушениям.

Об этом он заявил в своем Twitter 17 марта, очевидно, реагируя на уничтожение бомбой помещения драмтеатра в Мариуполе, пишет "Европейская правда".

"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание", - написал Эдгарс Ринкевичс.

Он добавил, что союзникам следует предоставить Украине еще больше оружия для самозащиты. "Это не о провоцировании России, а о спасении гражданского населения", – отметил министр.

Накануне, 16 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генеральный прокурор Ирина Венедиктова провели переговоры с генеральным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, который посещает Украину с визитом.

Также в этот день Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.

"Европейская правда" подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основание судиться с РФ. Детали в статье В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.

Одновременно ведется работа над тем, чтобы привлечь к ответственности лично руководителей РФ. Детали в статье Трибунал не только для Путина: как реально наказать элиту РФ за агрессию против Украины