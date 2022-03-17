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На 17 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів

Роман Петренко, Ірина БалачукЧетвер, 17 березня 2022, 08:35
На 17 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів

Влада повідомляє, що на 17 березня погоджені 9 гуманітарних коридорів для евакуації людей, а також для доставки їжі та медикаментів до захоплених міст.

Джерело: глава МінТОТ Ірина Верещук під час брифінгу, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Facebook

Деталі: З Маріуполя до Запоріжжя – планується відправити автоцистерну з пальним для заправки приватних авто.

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з Бородянки до Житомира (Бородянка – Дружня – Загальці – Поташня – Пісківка – Мигалки – Біла Криниця – Хомівка – Березці – Радомишль – Поташня – Кочерів – Житомир),

з Шевченкового до Броварів (Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калитянське – Козелець – Остер – Крехаїв – Рожни – Пухівка – Погреби – Бровари).

Гуманітарна допомога з їжі та медикаментів до Гостомеля, Бучі, Семиполки, Марківців, Опанасового;

ВІДЕО ДНЯ

З Харкова до Вовчанська.

Нагадаємо: 17 березня чотири автобуси привезуть у Бучу під Києвом продукти й ліки, а після цього мають вивезти людей, які чекають на евакуацію. 

Теми: евакуаціяВерещуквійнаРосія
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