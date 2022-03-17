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На 17 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров

Роман Петренко, Ирина БалачукЧетверг, 17 марта 2022, 08:35
На 17 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров

Власти сообщают, что на 17 марта согласованы 9 гуманитарных коридоров для эвакуации людей, а также для доставки еды и медикаментов в захваченные города.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Facebook

Детали: Из Мариуполя в Запорожье – планируется отправить автоцистерну с горючим для заправки частных авто.

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Из Бородянки в Житомир (Бородянка – Дружня – Загальцы – Поташня – Песковка – Мигалки – Белая Криница – Хомовка – Березцы – Радомышль – Поташня – Кочерив – Житомир),

Из Шевченково в Бровары (Шевченково – Рудня – Семиполки – Калитянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погребы – Бровары).

Гуманитарная помощь по пище и медикаментам в Гостомель, Бучу, Семиполку, Марковцы, Опанасово;

ВИДЕО ДНЯ

Из Харькова в Волчанск.

Напомним: 17 марта четыре автобуса привезут в Бучу продукты и лекарства, а после этого должны вывезти людей, ожидающих эвакуации.

Темы: эвакуацияВерещуквойнаРосcия
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