Росіяни втекли з поля бою та покинули техніку. У ЗСУ нові трофеї

Під час бойових зіткнень російські окупанти ганебно втекли, покинувши техніку та зброю.

Джерело: Генштаб, ДПСУ

Деталі: Генштаб повідомив, що під час зіткнення окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку.

Україні дісталися трофеї - БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра" . Все ціле та придатне для бойових завдань.

ДПСУ, своєю чергою, разом із морпіхами повідомили про захоплення вантажівки, вщент забитої боєприпасами до різних видів стрілецької зброї.

Нагадаємо: Чиновники Пентагону впевнені, що велика кількість загиблих росіян на війні в Україні, як повідомляє розвідка, може зруйнувати бажання до продовження бойових дій.