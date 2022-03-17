Росіяни втекли з поля бою та покинули техніку. У ЗСУ нові трофеї
Четвер, 17 березня 2022, 10:12
Під час бойових зіткнень російські окупанти ганебно втекли, покинувши техніку та зброю.
Деталі: Генштаб повідомив, що під час зіткнення окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку.
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Україні дісталися трофеї - БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра" . Все ціле та придатне для бойових завдань.
ДПСУ, своєю чергою, разом із морпіхами повідомили про захоплення вантажівки, вщент забитої боєприпасами до різних видів стрілецької зброї.
Нагадаємо: Чиновники Пентагону впевнені, що велика кількість загиблих росіян на війні в Україні, як повідомляє розвідка, може зруйнувати бажання до продовження бойових дій.
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