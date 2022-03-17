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Россияне удрали с поля боя и побросали технику. У ВСУ новые трофеи

Роман ПетренкоЧетверг, 17 марта 2022, 10:12
Россияне удрали с поля боя и побросали технику. У ВСУ новые трофеи
фото: генштаб

Во время боевых столкновений российские оккупанты позорно скрылись, оставив технику и оружие.

Источник: Генштаб, ГПСУ

Детали: Генштаб сообщил, что во время столкновения оккупанты позорно скрылись от воинов 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады, бросив оружие и технику.

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Украине достались трофеи – БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира". Все целое и пригодно для боевых задач.

ГПСУ, в свою очередь, вместе с морпехами сообщили о захвате грузовика, полностью забитого боеприпасами к разным видам стрелкового оружия.

 
 

Напомним: Чиновники Пентагона уверены, что большое и растущее число погибших россиян на войне в Украине, как сообщает разведка, может разрушить желание к продолжению боевых действий. 

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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